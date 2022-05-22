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Улицы Северной Салтовки разрушены полностью: Тимошенко о восстановлении жилья в Харькове

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Улицы Северной Салтовки разрушены полностью: Тимошенко о восстановлении жилья в Харькове

В Харькове стартовало строительство жилья для тех, кто потерял свои дома из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Рабочие уже начали делать кирпичную кладку, а до конца года планируют ввести в эксплуатацию четыре тыс. квартир.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

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Тимошенко отметил, что он вместе с командой приехали на Харьковщину, чтобы увидеть, что происходит в деоккупированных селах. По его словам, в освобожденных населенных пунктах Харьковщины люди уже начали получать свои пенсии.

— Приехали пообщаться с местным населением и посмотреть, какие есть проблемы. Вместе с пенсиями приезжает и гуманитарная помощь несколько раз в неделю, — отметил Тимошенко.

Тимошенко добавляет, что пообщались также и с местными руководителями касательно восстановления разрушенных домов местного населения.

— В Малой Рогани, к сожалению, много частных домов уничтожено. Есть те, которые еще можно отстроить, именно там комиссии идут, делают акты и мы будем восстанавливать окна, кровли и так далее.

Посмотрели, что вообще происходит. В принципе, сейчас люди возвращаются и именно поэтому, сейчас идет восстановление. В течение нескольких дней будут выплаты пенсий происходить на Харьковщине, — говорит Тимошенко.

Тимошенко отметил, что он также встретился с мэром Харькова Игорем Тереховым и с председателем Харьковской облгосадминистрации Олегом Синегубовым.

— Мы походили, посмотрели на Харьков. Особенно поразила Северная Салтовка — микрорайон Харькова в котором проживало более 300 тыс. населения. Я хочу сказать, что все помнят здания в Бородянке, то здесь такой весь микрорайон, — отметил Тимошенко.

По словам Тимошенко, в Северной Салтовке много зданий, которые невозможно восстановить, поэтому здесь будет стартовать новое строительство.

— Некоторые улицы Салтовки уничтожены просто дотла. И это вызов для нас, ведь много надо строить, — говорит Тимошенко.

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