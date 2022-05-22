Вулиці Північної Салтівки зруйновані вщент: Тимошенко про відновлення житла у Харкові

Травень, 22 в 19:07

У Харкові стартувало будівництво житла для тих, хто втратив свої будинки через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Робітники вже розпочали робити цегляну кладку, а до кінця року планують ввести в експлуатацію чотири тис. квартир.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.

Зараз дивляться

Тимошенко зазначив, що він разом з командою приїхали на Харківщину, аби побачити, що відбувається в деокупованих селах. За його словами, у звільнених населених пунктах Харківщини люди вже почали отримувати свої пенсії.

– Приїхали поспілкуватися з місцевим населенням та подивитися, які є проблеми. Разом з пенсіями приїжджає і гуманітарна допомога декілька разів на тиждень, – зазначив Тимошенко.

Тимошенко додає, що поспілкувалися також і з місцевими керівниками стосовно відновлення зруйнованих домівок місцевого населення.

– В Малій Рогані, на жаль, багато приватних будинків знищено. Є ті, які ще можна відбудувати, саме там комісії йдуть, роблять акти і ми будемо відновлювати вікна, покрівлі і так далі. Подивилися, що взагалі відбувається. В принципі, зараз люди повертаються і саме тому, зараз іде відновлення. Впродовж декількох днів будуть виплати пенсій відбуватися на Харківщині, – каже Тимошенко.

Тимошенко зазначив, що він також зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим та з головою Харківської облдержадміністрації Олегом Синєгубовим.

– Ми походили, подивилися на Харків. Особливо вразила Північна Салтівка – мікрорайон Харкова в якому проживало більше ніж 300 тис. населення. Я хочу сказати, що всі пам’ятають будівлі в Бородянці, то тут такий увесь мікрорайон, – зазначив Тимошенко.

За словами Тимошенка, у Північні Салтівці багато будівель, які неможливо відновити, тому тут буде стартувати нове будівництво.