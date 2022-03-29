Автор легендарной фразы о русском военном корабле пограничник Роман Грибов с острова Змеиный вернулся из плена в родную Черкасскую область.

— Имел честь поздравлять на Родине без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость, — написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Табурец также сообщил, что пограничник награжден отличием За заслуги перед Черкасской областью.

Как известно, первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и Россией с момента полномасштабного вторжения РФ состоялся 24 марта.

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в обмен на 10 захваченных в плен оккупантов вытянули 10 украинских военнослужащих.

Также был проведен обмен 11 российских моряков, спасенных из затонувшего возле Одессы судна, на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, захваченного россиянами при попытке забрать украинских военнослужащих с острова Змеиный.

31-летний украинский пограничник Роман Грибов послал российский военный корабль 24 февраля в день вторжения России в Украину в ответ на предложение сдаться во время атаки на остров Змеиный. Запись его ответа разлетелась по сети и стала символом борьбы против российских захватчиков.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Черкасская ОВА