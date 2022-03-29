Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
144 детей
Ранили Ранили
>220 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Общество

Защитник острова Змеиный, пославший русский корабль, вернулся домой

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Роман Грибов

Автор легендарной фразы о русском военном корабле пограничник Роман Грибов с острова Змеиный вернулся из плена в родную Черкасскую область.

— Имел честь поздравлять на Родине без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость, — написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Табурец также сообщил, что пограничник награжден отличием За заслуги перед Черкасской областью.

Как известно, первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и Россией с момента полномасштабного вторжения РФ состоялся 24 марта.

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в обмен на 10 захваченных в плен оккупантов вытянули 10 украинских военнослужащих.

Также был проведен обмен 11 российских моряков, спасенных из затонувшего возле Одессы судна, на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, захваченного россиянами при попытке забрать украинских военнослужащих с острова Змеиный.

Читайте
"Русский военный корабль, иди на**й": в Украине госслужащим разрешили использовать легендарное направление

31-летний украинский пограничник Роман Грибов послал российский военный корабль 24 февраля в день вторжения России в Украину в ответ на предложение сдаться во время атаки на остров Змеиный. Запись его ответа разлетелась по сети и стала символом борьбы против российских захватчиков.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Черкасская ОВА

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка