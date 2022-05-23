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Факты / Украина / Общество

Стоматологические услуги в Польше: как украинцам бесплатно полечить зубы

Наталья Жуковская, журналист Факты ICTV
стоматологія у Польщі
Фото: Depositphotos

Стоматологические услуги в Польше недешевы. Но те, кто работает, легально платят обязательное медицинское страхование. Следовательно, некоторые услуги могут получить бесплатно в рамках страховки.

Украинские беженцы, оформившие легальное пребывание в стране и имеющие PESEL, могут рассчитывать на такие же услуги, как и поляки.

Стоматология или стоматолог, заключивший договор с NFZ (национальный фонд здравоохранения) примут вас без направления при предварительной записи на встречу с врачом. Однако область бесплатной профилактики и лечения зубов в Польше очень ограничена.

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Бесплатные услуги

Какие услуги могут получить владельцы медицинской страховки? Все, кто имеет медицинское страхование, имеют право только на осмотр зубов с инструкциями по гигиене полости рта и удаление отложений зубного камня бесплатно, раз в год.

Государство на стоматологию в Польше тратит почти 2,5% всего бюджета Национального фонда здравоохранения. Это означает, что пациент получает менее 50 злотых в год. Этого недостаточно даже для пломбирования одного зуба, стоимость которого более 200 злотых (1400 грн.).

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Следовательно, большинство стоматологических услуг люди вынуждены платить сами.

Кредиты на лечение

Многие стоматологические центры практикуют расчет по обслуживанию оплатой по частям. Что-то вроде обычных кредитных ссуд: сначала проверяется кредитоспособность, пациент должен подписать контракт, а подлежащая уплате сумма распределена на части. Как правило, срок погашения может составлять от 6 до 36 месяцев. Однако есть случаи, когда время погашения составляет 60-месячный срок.

Для удобства беженцев из Украины поляки создали карту кабинетов, где есть бесплатная стоматологическая помощь.

На сайте www.dentysciukrainie.pl каждый может найти ближайшее стоматологическое заведение. Веб-сайт переведен на украинский язык. Сейчас уже более 300 офисов из разных уголков Польши выразили желание бесплатно помочь украинцам.

Если лечить зубы самостоятельно, то это влетит в копейку.

Цены в частных клиниках:

  • Одна консультация будет стоить от 100 до 200 злотых (700-1400 грн.);
  • пломбировка зуба обойдется от 200 злотых и выше (от 1400 грн.);
  • лечение канала зуба – от 350 злотых (2450 грн.);
  • гигиеническая чистка и снятие камня – от 200 злотых (1400 грн.);
  • удаление зуба обойдется в минимум 200 злотых, не считая рентгена, консультации, препаратов и т.п.;
  • платить придется отдельно и за наркоз или обезболивание во время процедур;
  • отбеливание обойдется примерно в 500 злотых (3500 грн.).

Цены зависят от клиники, но колеблются именно в этих пределах.

Следует также учитывать, что иногда врача по страховке можно ждать и до месяца, потому что очереди из желающих воспользоваться медицинской страховкой немалые.

Если зубная боль возникнет внезапно, то можете обратиться в пункт скорой стоматологической помощи (ostry dyżur stomatologiczny). К примеру, в Кракове он находится по адресу: Nzoz Stomedyk, ul. Strzelecka 2a, tel. 668-810-810.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождения.

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