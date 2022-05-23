Май, 23 в 17:57

Стоматологические услуги в Польше недешевы. Но те, кто работает, легально платят обязательное медицинское страхование. Следовательно, некоторые услуги могут получить бесплатно в рамках страховки.

Украинские беженцы, оформившие легальное пребывание в стране и имеющие PESEL, могут рассчитывать на такие же услуги, как и поляки.

Стоматология или стоматолог, заключивший договор с NFZ (национальный фонд здравоохранения) примут вас без направления при предварительной записи на встречу с врачом. Однако область бесплатной профилактики и лечения зубов в Польше очень ограничена.

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Бесплатные услуги

Какие услуги могут получить владельцы медицинской страховки? Все, кто имеет медицинское страхование, имеют право только на осмотр зубов с инструкциями по гигиене полости рта и удаление отложений зубного камня бесплатно, раз в год.

Государство на стоматологию в Польше тратит почти 2,5% всего бюджета Национального фонда здравоохранения. Это означает, что пациент получает менее 50 злотых в год. Этого недостаточно даже для пломбирования одного зуба, стоимость которого более 200 злотых (1400 грн.).

Следовательно, большинство стоматологических услуг люди вынуждены платить сами.

Кредиты на лечение

Многие стоматологические центры практикуют расчет по обслуживанию оплатой по частям. Что-то вроде обычных кредитных ссуд: сначала проверяется кредитоспособность, пациент должен подписать контракт, а подлежащая уплате сумма распределена на части. Как правило, срок погашения может составлять от 6 до 36 месяцев. Однако есть случаи, когда время погашения составляет 60-месячный срок.

Для удобства беженцев из Украины поляки создали карту кабинетов, где есть бесплатная стоматологическая помощь.

На сайте www.dentysciukrainie.pl каждый может найти ближайшее стоматологическое заведение. Веб-сайт переведен на украинский язык. Сейчас уже более 300 офисов из разных уголков Польши выразили желание бесплатно помочь украинцам.

Если лечить зубы самостоятельно, то это влетит в копейку.

Цены в частных клиниках:

Одна консультация будет стоить от 100 до 200 злотых (700-1400 грн.);

пломбировка зуба обойдется от 200 злотых и выше (от 1400 грн.);

лечение канала зуба – от 350 злотых (2450 грн.);

гигиеническая чистка и снятие камня – от 200 злотых (1400 грн.);

удаление зуба обойдется в минимум 200 злотых, не считая рентгена, консультации, препаратов и т.п.;

платить придется отдельно и за наркоз или обезболивание во время процедур;

отбеливание обойдется примерно в 500 злотых (3500 грн.).

Цены зависят от клиники, но колеблются именно в этих пределах.

Следует также учитывать, что иногда врача по страховке можно ждать и до месяца, потому что очереди из желающих воспользоваться медицинской страховкой немалые.

Если зубная боль возникнет внезапно, то можете обратиться в пункт скорой стоматологической помощи (ostry dyżur stomatologiczny). К примеру, в Кракове он находится по адресу: Nzoz Stomedyk, ul. Strzelecka 2a, tel. 668-810-810.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождения.