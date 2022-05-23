Травень, 23 в 17:57

Стоматологічні послуги у Польщі недешеві. Однак ті, хто працюють, легально сплачують обов’язкове медичне страхування. Відтак, деякі послуги можуть отримати безкоштовно у рамках страховки.

Українські біженці, які оформили легальне перебування у країні і мають PESEL, можуть розраховувати на такі ж послуги як і поляки.

Стоматологія або стоматолог, які уклали договір з NFZ (національний фонд охорони здоров’я) приймуть вас без направлення при попередньому записі на зустріч із лікарем. Однак сфера безкоштовної профілактики та лікування зубів в Польщі дуже обмежена.

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Безкоштовні послуги

Які саме послуги можуть отримати власники медичної страховки? Усі, хто має медичне страхування, мають право тільки на огляд зубів з інструкціями щодо гігієни порожнини рота та видалення відкладень зубного каменю – безкоштовно, раз на рік.

Держава на стоматологію в Польщі витрачає майже 2,5 % всього бюджету Національного фонду охорони здоров’я. Це означає що пацієнт отримує менше ніж 50 злотих на рік. Цього недостатньо навіть для пломбування одного зубу, вартість якого коштує понад 200 злотих (1400 грн.).

Відтак, більшість стоматологічних послуг люди змушені сплачувати самі.

Кредити на лікування

Чимало стоматологічних центрів практикують розрахунок за обслуговування оплатою частинами. Щось на зразок звичайних кредитних позик: спочатку перевіряється кредитоспроможність, пацієнт повинен підписати контракт, а сума, що підлягає сплаті, розподілена на частини. Як правило, термін погашення може становити від 6 до 36 місяців. Однак є випадки, коли час погашення становить 60-місячний термін.

Задля зручності біженців з України поляки створили карту кабінетів, де є безкоштовна стоматологічна допомога.

На сайті www.dentysciukrainie.pl кожен може знайти найближчий стоматологічний заклад. Веб-сайт перекладений на українську мову. Нині, вже понад 300 офісів з різних куточків Польщі висловили бажання безкоштовно допомогти українцям.

Якщо лікувати зуби самостійно, то це влетить у чималу копійку.

Ціни у приватних клініках:

За саму тільки консультацію заплатите від 100 до 200 злотих (700-1400 грн.);

пломбування коштуватиме від 200 злотих і вище (від 1400 грн);

лікування каналу зуба – від 350 злотих (2450 грн.);

гігієнічна чистка й зняття каменю – від 200 злотих (1400 грн);

видалення зуба обійдеться у мінімум 200 злотих, не враховуючи рентгену, консультації, препаратів тощо;

платити прийдеться окремо й за наркоз чи знеболювання під час процедур;

відбілювання обійдеться приблизно 500 злотих (3500 грн.).

Ціни залежать від клініки, але коливаються вони саме в цих межах.

Варто також враховувати, що іноді лікаря за страховкою можна чекати і до місяця, бо черги з охочих скористатися медичною страховкою чималі.

Тож, якщо зубний біль виникне раптово, то можете звернутися в пункт швидкої стоматологічної допомоги (ostry dyżur stomatologiczny). Приміром, у Кракові він знаходиться за адресою: Nzoz Stomedyk, ul. Strzelecka 2a, tel. 668-810-810.

Матеріал підготовлений за підтримки Міжнародного фонду Відродження у рамках проєкту Українці у Польщі. Матеріал відображає позицію авторів та не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.