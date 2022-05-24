Украина никогда не нападала на Россию в киберпространстве, только защищалась – Федоров

Май, 24 в 13:14

Украина никогда не нападала на страну-агрессора Российскую Федерацию в киберсфере и киберпространстве. Наше государство только защищается от онлайн-атак российских хакеров.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на International Diia Summit Brave Ukraine в Украинском доме в Давосе.

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– Мы занимались кибербезопасностью с первых дней войны. В течение последних восьми лет Украина подвергалась кибератакам России практически все время. Конечно, кибернападения во время войны стали более интенсивными. Почти за три месяца полномасштабной войны в Украине по меньшей мере шесть групп российских хакеров совершили более 430 кибератак. Важно вспомнить, что мы никогда не нападали на Россию в киберсфере и киберпространстве, а только защищались, — подчеркнул министр цифровой трансформации.

Михаил Федоров заявил, что Украина создала мощную IT-армию и получила уникальный опыт использования киберпространства во время полномасштабной войны.

— Украина получила уникальный опыт использования киберпространства во время войны. Мы создали достаточно мощную IT-армию. Сейчас около 300 тысяч участников этой IT-армии. Наше государство объединило украинских и международных профессионалов. Все киберсолдаты присоединились к этой миссии добровольно, поэтому я уверен, что кибербезопасность – это основа для цифрового государства, которую мы строили со дня основания Министерства.

Во время встречи в Давосе Федоров подчеркнул, что жизнь каждого украинца поделилась на три периода: до войны, во время и после. То же самое произошло и с цифровой трансформацией Украины, убежден министр.