Україна ніколи не нападала на Росію у кіберпросторі, лише захищалась – Федоров

Травень, 24 в 13:14

Україна ніколи не нападала на країну-агресора Російську Федерацію у кіберсфері та кіберпросторі. Наша держава лише захищається від онлайн-атак російських хакерів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на International Diia Summit Brave Ukraine в Українському домі у Давосі.

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– Ми займались кібербезпекою з перших днів війни. Протягом останніх восьми років Україна наражалась на кібератаки Росії практично весь час. Звичайно, кібернапади під час війни стали це інтенсивнішими. Майже за три місяці повномасштабної війни в Україні принаймні шість груп російських хакерів здійснили понад 430 кібератак. Важливо згадати, що ми ніколи не нападали на Росію у кіберсфері та кіберпросторі, а лише захищалися, – наголосив міністр цифрової трансформації.

Михайло Федоров заявив, що Україна створила потужну IT-армію та здобула унікальний досвід використання кіберпростору під час повномасштабної війни.

– Україна здобула унікальний досвід використання кіберпростору під час війни. Ми створили досить потужну IT-армію. Зараз близько 300 тис. учасників цієї IT-армії. Наша держава об’єднала українських та міжнародних професіоналів. Усі кіберсолдати приєднались до цієї місії добровільно, тож я певен, що кібербезпека – це основа для цифрової держави, яку ми будували від дня заснування Міністерства.

Під час зустрічі у Давосі Федоров наголосив, що життя кожного українця поділилося на три періоди: до війни, під час та після. Те ж саме відбулося і з цифровою трансформацією України, переконаний міністр.