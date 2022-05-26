В Украине создали приложение, где можно сообщать о найденных боеприпасах
В Украине работает мобильное приложение и интерактивная карта территорий, где могут находиться боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Так, за неделю работы приложения почти 2 тыс. человек сообщили о таких находках.
Каждый украинец, который найдет взрывоопасный предмет, может оставить соответствующую заявку через мобильное приложение Разминирование Украины или через интерактивную карту разминирований на сайте ГСЧС.
На карте и в приложении показаны:
- потенциально опасные зоны, а также обследованные пиротехниками ГСЧС территории;
- информация о наиболее распространенных видах боеприпасов, характеристике их опасностей;
- советы от спасателей.
Загрузить мобильные приложения можно по ссылкам: App Store и Google Play.
Ранее в МВД сообщали, что на разминирование территории Украины уйдет 5-7 лет. Саперам необходимо проверить около 300 тыс. кв. м.
21 мая в селе Липовка Макаровской сельской общины Киевской области во время проведения полевых работ трактор наехал на взрывное устройство. В результате этого пострадал один человек.