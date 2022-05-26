В Україні створили застосунок, де можна повідомляти про знайдені боєприпаси
В Україні працює мобільний застосунок та інтерактивна мапа територій, на яких можуть знаходитися боєприпаси.
Про це повідомляє пресцентр МВС України.
Так, за тиждень роботи застосунку майже 2 тис. людей повідомили про такі знахідки.
Кожен українець, який натрапить на вибухобезпечний предмет, може залишити відповідну заявку через мобільний застосунок Розмінування України або ж через інтерактивну мапу розмінувань на сайті ДСНС.
На мапі та у застосунку показані:
- потенційно небезпечні зони, а також обстежені піротехніками ДСНС території;
- інформація про найрозповсюдженіші види боєприпасів, характеристику їхніх небезпек;
- поради від рятувальників.
Завантажити мобільні застосунки можна за посиланнями: App Store та Google Play.
Раніше у МВС повідомили, що на розмінування території України знадобиться 5-7 років. Саперам необхідно перевірити близько 300 тис. кв. м.
21 травня у с. Липівка Макарівської сільської громади Київської області під час проведення польових робіт трактор наїхав на вибуховий пристрій. Внаслідок цього постраждала одна людина.