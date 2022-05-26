Травень, 26 в 11:23

В Україні працює мобільний застосунок та інтерактивна мапа територій, на яких можуть знаходитися боєприпаси.

Про це повідомляє пресцентр МВС України.

Так, за тиждень роботи застосунку майже 2 тис. людей повідомили про такі знахідки.

Зараз дивляться

Кожен українець, який натрапить на вибухобезпечний предмет, може залишити відповідну заявку через мобільний застосунок Розмінування України або ж через інтерактивну мапу розмінувань на сайті ДСНС.

На мапі та у застосунку показані:

потенційно небезпечні зони, а також обстежені піротехніками ДСНС території;

інформація про найрозповсюдженіші види боєприпасів, характеристику їхніх небезпек;

поради від рятувальників.

Завантажити мобільні застосунки можна за посиланнями: App Store та Google Play.

Раніше у МВС повідомили, що на розмінування території України знадобиться 5-7 років. Саперам необхідно перевірити близько 300 тис. кв. м.

21 травня у с. Липівка Макарівської сільської громади Київської області під час проведення польових робіт трактор наїхав на вибуховий пристрій. Внаслідок цього постраждала одна людина.