Травень, 27 в 17:57

Укрзалізниця повідомила про розклад нічного поїзда Київ – Перемишль, а також про варіанти зручної пересадки на інші пасажирські потяги, що курсують територіями Польщі та Австрії.

– Поїзд №53/54 Київ – Перемишль відправлятиметься з 11 червня з Києва о 19.48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07.21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, відправлятиметься о 18.39 і прибуватиме до Києва о 09.21, – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Пасажири зазначеного рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують в інші міста Польщі та Австрії.

Так, після прибуття о 07.21 до Перемишля можна пересісти о 10.21 на поїзд Інтерсіті №105 Перемишль – Відень – Грац.

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Також можна зручно пересісти на поїзд Інтерсіті №3804 Перемишль – Щецин, який курсує, зокрема, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин.

У зворотному напрямку можна також скористатися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на поїзд №54/53 Перемишль – Київ.

Так, поїзд №104 Грац – Відень – Перемишль відправляється о 05.26 з Граца і о 08.10 з Відня та прибуває до Перемишля о 17.03.

Поїзд №73104 Вроцлав – Пшемисль відправляється о 09.10 і прибуває до Перемишля о 16.59. Він робить зупинки, зокрема, у Кракові, Тарнуві та Дембіці.

Нагадаємо, з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду тільки на маршрутах з і до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав і Жешув.

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.