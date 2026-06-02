Во время ночной атаки на Украину 2 июня российские войска применили 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БпЛА разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 2 июня: что известно

В ночь на 2 июня (с 18:00 1 июня) под атаку на Украину попали Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавщина и другие регионы.

Враг применял ударные БПЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования разных типов:

8 противокорабельных ракет 3М22 Циркон (районы пусков – ВОТ АР Крым, Курская обл. РФ);

33 баллистические ракеты Искандер-М (районы пуска – Брянская, Курская, Ростовская обл., ВОТ АР Крым);

27 крылатых ракет Х-101 (районы пусков – Вологодская обл. РФ);

5 крылатых ракет Калибр (районы пусков – акватория Каспийского моря);

656 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов Бандероль, дронов-имитаторов типа Пародия (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

В ведомстве отметили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 предварительно известно, что противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника разных типов:

11 баллистических ракет Искандер-М;

26 крылатых ракет Х-101;

3 крылатые ракеты Калибр;

602 БпЛА разных типов.

– Зафиксировано попадание 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 15 локациях. Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу, – призывали в Воздушных силах.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще минимум 1 440 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 560-е сутки полномасштабной войны превысили 1,36 млн человек.

