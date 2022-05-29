Май, 29 в 19:54

Российские захватчики не прекращают наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основной целью остается установление полного контроля за территорией Донецкой, Луганской областей и блокировка морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечернем обращении 29 мая.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и воздушно-десантных войск на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.

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Россияне продолжили обстреливать пограничные районы Черниговской и Сумской областей. Речь идет о таких населенных пунктах: Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник главные усилия сосредоточил на удержании занятых позиций. На Харьковском направлении оккупанты задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию. Вели воздушную разведку и нанесли авиационный удар по Прудянке.

На Славянском направлении противник, при поддержке артиллерии, совершал штурмовые действия в направлении Пасека — Богородичное, но успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции. Несколько раз обстреляли из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.

Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях, чтобы попытаться оцепить Лисичанск и Северодонецк, а также заблокировать основные логистические пути.

Враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу. С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Кураховском направлении враг обстреливает линию столкновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации, чтобы попытаться истощить наш личный состав и разрушить фортификационные сооружения.

На Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы Лимана. На Северодонецком направлении противник применяет ствольную и реактивную артиллерию. В районе Устиновки враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации. В направлении центра Северодонецка захватчики вели штурмовые действия.

На Бахмутском направлении враг совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах Камышевахи, Доломитного и Нью-Йорка. Нанес авиаудар самолетами в районах населенных пунктов Берестово и Покровское. Нанес четыре ракетных удара по Верхнекаменском, Врубовке и Соледаре.

Враг интенсивно обстреливал позиции наших войск на Авдеевском и Кураховском направлениях. Он наносил авиаудары самолетами оперативно-тактической и вертолетами армейской авиации. На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей и их инженерном оборудовании.

На Криворожском направлении оккупанты производили огневое поражение наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах Трудолюбовки, Малой Шестерни, Добрянки, Князевки, Токарево, Широкого, Первомайского, Новониколаевки, Котлярево, Новогригоровки, Таврийского и Посад-Покровского.

На Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиций в районах Андреевки, Белогорки и Белого Криницы. В районе Старой Богдановки враг применил ударный БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий. Также противник производит блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.