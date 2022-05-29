Май, 29 в 10:39

В Гуляйполе Запорожской области полиция документирует разрушения после вражеских обстрелов города 27 мая.

Частные дома местных жителей российские военные атаковали из тяжелой артиллерии.

– В результате обстрелов повреждено около 10 домов и прилегающие к ним территории, – отмечают в областной военной администрации.

Как уточнили в ОВА, из-за действий врага люди не пострадали.

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Напомним, что из-за обстрела в Гуляйполе получили повреждения также складские и ангарские помещения частного предприятия.

Обломки ракет рассекли стены и автомобили, стоящие на территории производства.

Обстрел Гуляйполя из тяжелой артиллерии: полиция фиксирует разрушения / 8 фотографий

Напомним, что 25 мая в 05.13 россияне атаковали Запорожье четырьмя ракетами.

Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны. Три остальные попали в объекты Шевченковского района и торговый центр в Александровском районе.

Кроме ТЦ, повреждения получили более 60 домов в частном секторе одного из районов города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА