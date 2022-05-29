Обстрел Гуляйполя из тяжелой артиллерии: полиция фиксирует разрушения
В Гуляйполе Запорожской области полиция документирует разрушения после вражеских обстрелов города 27 мая.
Частные дома местных жителей российские военные атаковали из тяжелой артиллерии.
– В результате обстрелов повреждено около 10 домов и прилегающие к ним территории, – отмечают в областной военной администрации.
Как уточнили в ОВА, из-за действий врага люди не пострадали.
Напомним, что из-за обстрела в Гуляйполе получили повреждения также складские и ангарские помещения частного предприятия.
Обломки ракет рассекли стены и автомобили, стоящие на территории производства.
Напомним, что 25 мая в 05.13 россияне атаковали Запорожье четырьмя ракетами.
Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны. Три остальные попали в объекты Шевченковского района и торговый центр в Александровском районе.
Кроме ТЦ, повреждения получили более 60 домов в частном секторе одного из районов города.
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Источник: Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА