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Факты / Украина

Обстрел Гуляйполя из тяжелой артиллерии: полиция фиксирует разрушения

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022

В Гуляйполе Запорожской области полиция документирует разрушения после вражеских обстрелов города 27 мая.

Частные дома местных жителей российские военные атаковали из тяжелой артиллерии.

– В результате обстрелов повреждено около 10 домов и прилегающие к ним территории, – отмечают в областной военной администрации.

Как уточнили в ОВА, из-за действий врага люди не пострадали.

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Напомним, что из-за обстрела в Гуляйполе получили повреждения также складские и ангарские помещения частного предприятия.

Обломки ракет рассекли стены и автомобили, стоящие на территории производства.

Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстрел Гуляйполя из тяжелой артиллерии: полиция фиксирует разрушения / 8 фотографий

Напомним, что 25 мая в 05.13 россияне атаковали Запорожье четырьмя ракетами.

Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны. Три остальные попали в объекты Шевченковского района и торговый центр в Александровском районе.

Кроме ТЦ, повреждения получили более 60 домов в частном секторе одного из районов города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

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