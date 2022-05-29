Травень, 29 в 19:54

Російські загарбники не припиняють наступальних дій у Східній операційній зоні. Основною метою залишається встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зверненні 29 травня.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та повітряно-десантних військ на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях.

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Росіяни продовжили обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Йдеться про такі населені пункти: Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій. На Харківському напрямку окупанти задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Вели повітряну розвідку та завдали авіаційного удару по Прудянці.

На Слов’янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка – Богородичне, але успіху не мав та відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.

Окупанти вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках, щоб спробувати оточити Лисичанськ та Сєверодонецьк, а також заблокувати основні логістичні шляхи.

Ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби. З метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у визначених районах, здійснює поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Курахівському напрямку ворог обстрілює лінію зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації, щоб спробувати виснажити наш особовий склад та зруйнувати фортифікаційні споруди.

На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі Лимана. На Сєвєродонецькому напрямку противник застосовує ствольну та реактивну артилерії. В районі Устинівки ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації. У напрямку центра Севєродонецька загарбники вели штурмові дії.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах Комишувахи, Доломітного та Нью-Йорка. Завдав авіаудару літаками у районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотири ракетних удари по Верхнєкам’янському, Врубівці та Соледарі.

Ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ на Авдіївському і Курахівському напрямках. Він завдавав авіаударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та їх інженерному обладнанні.

На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах Трудолюбівки, Малої Шестерні, Добрянки, Князівки, Токаревого, Широкого, Первомайського, Новомиколаївки, Котляревого, Новогригорівки, Таврійського і Посад-Покровського.

На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резервів для відновлення втрачених позиції у районах Андріївки, Білогірки і Білої Криниці. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій. Також противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.