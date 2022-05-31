Кремль пытается создать представление, что УПЦ МП связана с Москвой: Лещенко о фейках РФ

Май, 30 в 21:05

Страна-агрессор Россия продолжает распространять фейки и дезинформацию против Украины. В частности, РФ утверждает, что якобы пытается сохранять гражданскую инфраструктуру, однако именно она больше всего страдает от вооруженной агрессии Кремля. Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко опроверг российские фейки.

– Начнем с заявления должностного лица России – министра Лаврова, где он в интервью французскому телеканалу объяснил отсутствие существенных успехов РФ во время агрессивной войны против Украины тем, что якобы они берегут гражданскую инфраструктуру. Это ложь. Именно гражданская инфраструктура больше всего страдает от действий России. Вспомните разрушенные школы, детские сады, больницы и Дворцы культуры. Последняя атака против Дворца культуры в Лозовой ничем не может быть оправдана.

Лещенко напомнил, что по официальным данным после 24 февраля на территории Украины от вооруженной агрессии российской армии погибли более 240 детей.

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— После начала полномасштабной агрессии в Украине погибли более 240 детей. После этого российское чиновничество еще нагло говорит о том, что они берегут инфраструктуру на территории Украины. Это просто глазовтирательство, чтобы объяснить отсутствие прогресса во время этой войны, что обусловлено активными оборонными действиями украинской армии, за что нашим защитникам поклон.

Советник главы Офиса президента отметил, что Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о своем желании разорвать связи со столицей государства-агрессора, однако в России пытаются создать иллюзию связи УПЦ МП с Москвой.