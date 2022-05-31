Кремль намагається створити уявлення, що УПЦ МП пов’язана з Москвою: Лещенко про фейки РФ

Травень, 30 в 21:05

Країна-агресор Росія продовжує розповсюджувати фейки та дезінформацію проти України. Зокрема, РФ стверджує, що начебто намагається зберігати цивільну інфраструктуру, проте саме вона найбільше потерпає від збройної агресії Кремля. Радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко спростував російські фейки.

– Почнемо із заяви посадової особи Росії – міністра Лаврова, де він в інтерв’ю французькому телеканалу пояснив відсутність суттєвих успіхів РФ під час агресивної війни проти України тим, що начебто вони бережуть цивільну інфраструктуру. Це брехня. Саме цивільна інфраструктура найбільше потерпає від дій Росії. Згадайте зруйновані школи, дитячі садки, лікарні та Палаци культури. Остання атака проти Палацу культури у Лозовій нічим не може бути виправдана.

Лещенко нагадав, що за офіційними даними після 24 лютого на території України від збройної агресії російської армії загинуло понад 240 дітей.

Зараз дивляться

– Після початку повномасштабної агресії в Україні загинуло понад 240 дітей. Після цього російське чиновництво ще має нахабність казати про те, що вони бережуть інфраструктуру на території України. Це просто окозамилювання, щоб пояснити відсутність прогресу під час цієї війни, що зумовлена активними оборонними діями української армії, за що нашим захисникам уклін.

Радник глави Офісу президента зазначив, що Українська православна церква Московського патріархату оголосила про своє бажання розірвати зв’язки зі столицею держави-агресора, проте у Росії намагаються створити ілюзію зв’язку УПЦ МП з Москвою.