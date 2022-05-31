Підвищення пенсій з 1 червня: у ПФУ розповіли, як проводився перерахунок

Травень, 31 в 19:05

Працюючі пенсіонери у червні отримають проіндексовані пенсії з доплатами за квітень і травень. Директорка пенсійного департаменту ПФУ Олена Охріменко в ефірі телемарафону пояснила, як проводився перерахунок та які підвищення плануються до кінця року.

– Законом визначено, що кожного року з 1 квітня органи Пенсійного фонду автоматично, без звернення особи, проводять перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, але тільки тим, у яких від попереднього перерахунку минуло не менше двох років, – пояснила вона.

За її словами, такий перерахунок проводився в Україні щорічно з 1 квітня, окрім 2021-го, проте було змінено квартальну звітність, і звіти за перший квартал поточного року отримано тільки зараз, тому у червні ці люди отримають пенсії із доплатами, починаючи з квітня.

Охріменко сказала, що на розмір доплати впливає як стаж, так і заробіток:

Зараз дивляться

– Може бути проведено перерахунок або лише по стажу, або лише по заробітку. Звичайно, якщо була низька зарплата, розмір пенсії доцільніше визначити по стажу. Ми провели перерахунок у два етапи: всім по стажу, а далі – по стажу і зарплаті.

Представник ПФУ запевнила, що коли порівнювали розрахунок за цими двома варінтами, обирали той, який забезпечить більшу доплату до пенсії.

Вона також повідомила, що з 1 липня після перерахунку мінімальна пенсія становитиме 2 027 грн, а з 1 грудня – 2 093 грн.

Водночас Охріменко наголосила, що 2 027 грн з 1 липня буде лише для тих, хто працює і має маленький стаж, тобто менше 20-25 років (для жінок та чоловіків).

– Починаючи з 1 березня внесено зміни до законодавства, і мінімальна пенсія для осіб, які мають стаж до 20-25 років, і не працюють, складає вже 2 100 грн, – пояснила вона.

У ПФУ запевнили, що жодних затримок з нарахуванням пенсій не було і немає, а невеликі затримки з виплатами у травні були лише на тих територіях, де проводяться активні бойові дії.