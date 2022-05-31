РФ упростила получение своего гражданства для украинских детей и раздает паспорта в Мариуполе

Май, 31 в 0:53

Во временно оккупированном Мариуполе прокремлевские наемники приступили к процедуре приема документов для получения российского паспорта. Россия перешла в активную стадию реализации незаконного захвата Мариуполя.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что жителей города принуждают получать справку о регистрации в Донецке, а затем подавать документы на паспорт в Новоазовске в так называемую миграционную службу “ДНР”.

— Учитывая состояние сообщения с Донецком – это пока немного проблематично. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации – активную, – убежден советник мэра города.

Накануне президент страны-агрессора РФ Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для детей, детей-сирот, граждан Украины и жителей непризнанных ДНР и ЛНР.

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На прошлой неделе глава Кремля Путин упростил прием гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. По новым правилам, принимать заявления о приобретении гражданства и рассматривать их оккупационные ведомства должны за три месяца.

В тот же день назначенные российскими военными “власти” оккупированной части Запорожской области заявили о планах войти в состав России. Тогда же назначенные Москвой “чиновники” Мелитополя заявили, что в ближайшее время будут выдавать российские паспорта всем желающим.

Фото: Мариупольский городской совет