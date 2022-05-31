РФ спростила набуття свого громадянства для українських дітей і роздає паспорти у Маріуполі

Травень, 31 в 0:53

У тимчасово окупованому Маріуполі прокремлівські найманці розпочали процедуру приймання документів для отримання російського паспорту. Росія перейшла в активну стадію реалізації незаконного захоплення українського Маріуполя.

Радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що жителів міста примушують отримувати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подавати документи на паспорт у Новоазовську в так звану міграційну службу “ДНР”.

– Враховуючи стан сполучення з Донецьком – це поки що трохи проблематично. Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації – активну, – переконаний радник мера міста.

Напередодні президент країни-агресора РФ Володимир Путін спростив порядок набуття російського громадянства для дітей, дітей-сиріт, громадян України та жителів невизнаних ДНР та ЛНР.

Зараз дивляться

Минулого тижня глава Кремля Путін спростив прийом для громадянства РФ для мешканців Запорізької та Херсонської областей. За новими правилами, приймати заяви про набуття громадянства та розглядати їх окупаційні відомства мають за три місяці.

Того ж дня призначені російськими військовими “влада” окупованої частини Запорізької області заявила про плани увійти до складу Росії. Тоді ж призначені Москвою “чиновники” Мелітополя заявили, що найближчим часом почнуть видавати російські паспорти всім охочим.

Фото: Маріупольська міська рада