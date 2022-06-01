Июнь, 01 в 13:57

Сегодня Международный день защиты детей. Без сомнения, большинство дел, которые мы делаем на протяжении жизни – ради детей, их счастливого детства и перспективного будущего.

Именно поэтому сегодня основатель фестиваля Черноморских игр Николай Баграев объявил о старте подготовки 19-го детского фестиваля.

— Уверен, все, кто сегодня борется с рашистской агрессией, борются прежде всего за мирное и достойное будущее детей Украины. На протяжении 18 лет наша команда проводила благотворительный детский фестиваль Черноморские игры в Скадовске на Херсонщине. Сказка на берегу Черного моря – лозунг фестиваля, который придумали сами дети, — отмечает Баграев.

Более 50 тыс. детей со всех уголков Украины уже стали участниками этой сказки и более миллиона человек — ее гостями. Баграев отметил, что они очень хотят, чтобы эта сказка продолжалась.

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— Уже сегодня заявляем о начале подготовки к 19-м Черноморским играм! Мы делаем это с верой и уверенностью, что они пройдут в 2023 году в свободной независимой Украине в освобожденном украинском Скадовске. Все то время, что осталось до момента освобождения Херсонщины от оккупантов, мы своей деятельностью постараемся всячески поддерживать родной нам регион, где в Каховке родились Таврийские игры, в Скадовске – Черноморские игры, в Херсоне – Мельпомена Таврии, — говорит Баграев.

Важно, что 24-й Международный театральный фестиваль Мельпомена Таврии состоится с лозунгом Голос Херсона с 10 до 19 июня в 32-х театрах 20-ти городов восьми стран мира.

Николай Баграев: Черноморские Игры 2023 пройдут в освобожденном украинском Скадовске / 2 фотографии

По словам Баграева, важной также была победа и само участие Kalush Orchestra в Евровидении. Прежде всего, чтобы увидеть степень поддержки Украины сторонниками этого грандиозного европейского песенного конкурса.

— Конечно, это будет большим плюсом — провести Евровидение 2023 в Украине. Чем больше будет победы украинцев на европейских и мировых аренах, тем больше будет становиться тех, кто поможет приблизить главную победу Украины. Я очень благодарен УКФ (Украинский культурный фонд) за высокую экспертную оценку Черноморских игр и за слова поддержки, — отметил Баграев.

Баграев добавляет, что они готовятся с особым энтузиазмом и гарантируют, что совместными усилиями проведут лучший фестиваль Черноморских игр в самом теплом и дружелюбном украинском городе Скадовске на Херсонщине.