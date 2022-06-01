Червень, 01 в 13:57

Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Без сумніву, більшість справ, які ми робимо впродовж життя – заради дітей, їхнього щасливого дитинства та перспективного майбутнього.

Саме тому сьогодні засновник фестивалю Чорноморських ігор Микола Баграєв оголосив про старт підготовки 19-го дитячого фестивалю.

– Впевнений, усі, хто сьогодні бореться з рашистською агресією, виборюють насамперед мирне і гідне майбутнє дітей України. Впродовж 18 років наша команда проводила благодійний дитячий фестиваль Чорноморські ігри в Скадовську на Херсонщині. Казка на березі Чорного моря – гасло фестивалю, яке вигадали самі діти, – зазначає Баграєв.

Понад 50 тис. дітей з усіх куточків України вже стали учасниками цієї казки та більше мільйона осіб – її гостями. Баграєв зазначив, що вони дуже хочуть, щоб ця казка продовжувалася.

Зараз дивляться

– Вже сьогодні заявляємо про початок підготовки до 19-х Чорноморських ігор! Ми це робимо з вірою та впевненістю, що вони пройдуть у 2023 році у вільній незалежній Україні в звільненому українському Скадовську. Весь той час, що залишився до моменту звільнення Херсонщини від окупантів, ми своєю діяльністю намагатимемось всіляко підтримувати рідний нам регіон, де в Каховці народились Таврійські ігри, в Скадовську – Чорноморські ігри, в Херсоні – Мельпомена Таврії, – каже Баграєв.

Важливо, що 24-й Міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії відбудеться з гаслом Голос Херсонщини з 10 до 19 червня в 32-х театрах 20-ти міст восьми країн світу.

Микола Баграєв: Чорноморські Ігри 2023 пройдуть у звільненому українському Скадовську / 2 фотографии

За словами Баграєва, важливою також була перемога та сама участь Kalush Orchestra в Євробаченні. Насамперед, щоб побачити ступінь підтримки України прихильниками цього грандіозного європейського пісенного конкурсу.

– Звичайно, це буде великим плюсом – провести Євробачення 2023 в Україні. Чим більше буде перемоги українців на європейських та світових аренах, тим більше ставатиме тих, хто допоможе наблизити головну перемогу України. Я дуже вдячний УКФ (Український культурний фонд) за високу експертну оцінку Чорноморських ігор та за слова підтримки, – зазначив Баграєв.

Баграєв додає, що вони готуються з особливим ентузіазмом і гарантують, що спільними зусиллями проведуть найкращий фестиваль Чорноморських ігор у найтеплішому та найдружелюбнішому українському місті Скадовську на Херсонщині.