На Херсонщині ЗСУ досягли часткового успіху – Міноборони України

Червень, 01 в 18:23

У Херсонській області українські військові досягли часткового успіху завдяки контрнаступу.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, у цьому регіоні ворог намагається утримати позиції, які зайняв раніше.

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– Зокрема, за нашою інформацією, він уже обладнує другу та третю лінію оборони. Є частковий успіх на Херсонщині, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступаючими діями певних підрозділів ЗСУ, – наголосив Мотузяник.

Він додав, що ситуація досі складна. Крім того, російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та інтернет.