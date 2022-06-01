На Херсонщині ЗСУ досягли часткового успіху – Міноборони України
У Херсонській області українські військові досягли часткового успіху завдяки контрнаступу.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
За його словами, у цьому регіоні ворог намагається утримати позиції, які зайняв раніше.
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– Зокрема, за нашою інформацією, він уже обладнує другу та третю лінію оборони. Є частковий успіх на Херсонщині, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступаючими діями певних підрозділів ЗСУ, – наголосив Мотузяник.
Він додав, що ситуація досі складна. Крім того, російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та інтернет.