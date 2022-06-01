Оборона Украины – это также оборона Европы: посол США записала обращение с Майдана

Июнь, 01 в 18:46

Новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк записала приветственное обращение к украинцам с Майдана в Киеве, в котором подтвердила поддержку Соединенных Штатов и готовность помогать Украине в противостоянии агрессии РФ столько, сколько потребуется.

— США – на стороне украинского народа в защите суверенной, независимой, демократической Украины. Мы поможем Украине защититься от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны РФ. Мы продолжим сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы помочь вам защищать свою страну, свои дома, свою свободу и демократию. И мы будем делать это столько, сколько необходимо… Я знаю, что оборона Украины – это тоже оборона Европы, и для США это очень важно, – заявила она.

At this critical time, my @USEmbassyKyiv team and I are working around the clock to ensure U.S. support makes a difference on the frontlines and in the lives of all Ukrainians. pic.twitter.com/d6frboy96s — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 1, 2022 Сейчас смотрят

Бриджит Бринк отметила, что США будут работать над привлечением к ответственности виновных в совершении военных преступлений в Украине, и добавила, что позаботится о том, чтобы помощь, которую Вашингтон оказывает Украине, попадала к нуждающимся.

— Я горжусь тем, что президент Байден назначил меня как представителя США в эти трудные времена. И я знаю, что Украина победит – благодаря вашему мужеству, сплоченности, решительности и поддержке ваших друзей и партнеров. Когда это произойдет, мы и дальше будем поддерживать вас и ваше право определять собственное будущее и прокладывать свой путь, — заключила посол.

18 мая Сенат США утвердил новым послом в Украине Бринк. В тот же день посольство США возобновило свою работу в Киеве после трехмесячного перерыва из-за полномасштабной войны в Украине.

Бриджит Бринк прибыла в Киев 30 мая. О своем визите она сообщила на своей странице в Twitter, опубликовав фото с Михайловской площади. На следующий день Бринк посетила место боев в аэропорту Гостомеля.

Скриншот: Ambassador Bridget A. Brink