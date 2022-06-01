Июнь, 01 в 15:36

Дания передает Вооруженным силам Украины 25 колесных бронетранспортеров Piranha III (Пиранья).

Piranha – семейство колесных БТР, разработанных швейцарской компанией Mowag. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире.

Piranha — это семейство многоцелевых колесных бронемашин с колесной формулой 4 × 4, 6 × 6 и 8 × 8, с пулестойкими колесами, которые обеспечивают возможность безаварийной езды на спущенных/пробитых пулями шинах.

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Модификации Piranha:

Бронетранспортер. Предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых (мотопехотных, десантных и т.д.) подразделений и их материальных средств к месту выполнения боевой задачи и эвакуации раненых с поля боя.

Боевая машина пехоты. Класс бронированных боевых машин, основным назначением которых является огневая поддержка и транспортировка личного состава отделения стрелков (пехоты) к месту выполнения боевой задачи с возможностью десанта вести огневой бой с машины, повышение его мобильности и защищенности на поле боя в условиях применения противником ядерного оружия и для совместных действий с танками в бою.

Боевая разведывательная машина. Бронированная машина, одной из основных задач которой является ведение ближней и глубокой тактической разведки боем (силовой разведки). Кроме того, в задачи БРМ входит несение непосредственного, боевого, походного и сторожевого охранения войск, а также борьба с разведывательными и разведывательно-диверсионными группами противника.

Разведывательная машина РХБЗ (радиационного, химического, биологического заражения). Предназначена для:

проведения радиационной, химической и биологической разведки, проведения дозиметрического и химического контроля;

оценки радиационной, химической и биологической обстановки ;

осуществление специальной обработки личного состава, вооружения, техники, обеззараживание участков местности и военных объектов и т.д.

Командно-штабная машина. Предназначена для обеспечения радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ). Специальный танк, класс бронированных (броневых) боевых машин, основным назначением которых является техническое обслуживание, ремонт неисправных и поврежденных или эвакуация застрявших танков, броневых транспортеров, в том числе, в условиях огневого противодействия противника.

Помимо этого, БРЭМ в состоянии обеспечить необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях.

Бронированная медицинская машина (БММ) — специально оборудованная бронированная техника медицинской службы вооруженных сил. БММ относится к категории вспомогательных машин бронетанковой техники. Обеспечивает защиту раненых и больных от пуль, осколков и поражающих факторов оружия массового поражения. В зависимости от комплектации может быть предназначена:

для розыска и эвакуации раненых с поля боя (санитарный транспортер);

медицинским пунктом воинского подразделения (оказание доврачебной помощи);

подвижной (мобильной) перевязочной (оказание первой врачебной помощи, квалифицированной медицинской помощи в сокращенном объеме).

Бронемашины MOWAG Piranha состоят на вооружении армий более 20 государств.

Все машины Piranha являются плавающими, для чего оснащены двумя гребными винтами в кормовой части корпуса.

Piranha может использоваться как истребитель танков и самоходный ПТРК (противотанковый ракетный комплекс).

Фирма MOWAG и ее заказчики устанавливают на машинах Piranha III целый ряд пушечных и ракетных систем вооружения.

На машину могут устанавливаться различные башни с пушками иностранных производителей: швейцарские Oerlikon-Bührle GAD-AOA с 20-мм пушкой, израильские TCM-20 со спаренной 20-мм зенитной пушкой, французские Hispano-Suiza c 90-мм гаубицей-пушкой, бразильские ENGESA ET-90 c 90-мм гаубицей-пушкой.

Источник: Olfi

Фото: Википедия