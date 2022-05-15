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Факты / Украина

Сотрудник Укрзализныци помог России возобновить сообщение — ему объявлено подозрение

Валентина Летяк, редактор ленты
Сотрудник Укрзализныци помог России возобновить сообщение — ему объявлено подозрение

Офис генпрокурора заочно объявил подозрение должностному лицу Укрзализныци в госизмене. Он помогал россиянам восстанавливать железнодорожное сообщение с оккупированными территориями Донбасса.

Речь идет о ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Следователи установили, что в марте 2022 года начальник станции Южнодонбасская структурного подразделения Станция Волноваха регионального филиала Донецкая железная дорога перешел на сторону государства-агрессора.

Он согласился сотрудничать с оккупантами, занял аналогичную должность в структуре псевдоминистерства транспорта “ДНР” и сейчас помогает врагу в проведении подрывной деятельности против Украины.

В частности, подозреваемый контролирует ремонтные работы на территории станции, поврежденной во время боевых действий, для быстрого возобновления железнодорожного сообщения между ОРДЛО и РФ.

Этот участок железной дороги необходим врагу, чтобы переправлять военную технику и подразделения армии для проведения наступательных действий против ВСУ.

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Фото: Pixabay

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