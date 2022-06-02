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Факти / Україна / Суспільство

На Сумщині затримали колаборанта, який передавав ворогу координати військ ЗСУ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
сбу
Фото: Depositphotos

На Сумщині співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який із самого початку повномасштабної війни пішов на співпрацю із російським ворогом.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік з перших днів війни передавав представнику спецслужби РФ інформацію щодо переміщення військових Збройних сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів Сумської області.

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Силовики 1 червня затримали чоловіка за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру посадовцю Укрзалізниці у держзраді, який допомагав росіянам відновлювати залізничне сполучення з окупованим Донбасом.

Депутату Херсонської обласної ради повідомили про підозру у державній зраді – він співпрацював з армією та спецслужбами РФ.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

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