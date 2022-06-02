На Сумщині затримали колаборанта, який передавав ворогу координати військ ЗСУ
На Сумщині співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який із самого початку повномасштабної війни пішов на співпрацю із російським ворогом.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік з перших днів війни передавав представнику спецслужби РФ інформацію щодо переміщення військових Збройних сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів Сумської області.
Силовики 1 червня затримали чоловіка за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру посадовцю Укрзалізниці у держзраді, який допомагав росіянам відновлювати залізничне сполучення з окупованим Донбасом.
Депутату Херсонської обласної ради повідомили про підозру у державній зраді – він співпрацював з армією та спецслужбами РФ.
Джерело: Сумська обласна прокуратура