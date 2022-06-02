Июнь, 02 в 20:17

Прага останавливает прием украинских беженцев.

В чешской столице на неопределенный срок закрывают центр регистрации украинских беженцев в районе Высочаны. Уже 15 июня центр прекратит работу.

— Город исчерпал свои возможности по жилищному фонду и инфраструктуре, а количество беженцев из Украины в Праге в четыре раза превысило их количество в других регионах, — сообщил городской голова Праги Зденек Гржиба.

Единственный выход, который рассматривается городскими властями: не регистрировать беженцев в местах, где о них больше не могут заботиться, и перенаправлять их в другие регионы, где есть свободные места.

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Центр снова откроют только после того, как количество беженцев между всеми регионами сравняется.

Источник: social.com.ua