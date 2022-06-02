В Празі закривається центр реєстрації українських біженців
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Прага зупиняє прийом українських біженців.
У чеській столиці на невизначений термін закривають центр реєстрації українських біженців у районі Височани. Уже 15 червня центр припинить роботу.
– Місто вичерпало свої можливості щодо житлового фонду та інфраструктури, а кількість біженців з України у Празі вчетверо перевищила їх кількість в інших регіонах, – повідомив міський голова Праги Зденек Гржиба.
Єдиний вихід, який розглядається міською владою: не реєструвати біженців у місцях, де ними більше не можуть опікуватися, та перенаправляти їх до інших регіонів, де є вільні місця.
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Центр знову відкриють лише після того, як кількість біженців між усіма регіонами зрівняється.
Джерело: social.com.ua