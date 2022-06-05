Июнь, 04 в 23:51

В ночь на 4 июня военнослужащие Чопского отряда (граница Украины и Польши) поймали 19-летнего парня, который пытался незаконно пересечь границу, прячась среди чемоданов.

По данным пограничников, правонарушения обнаружили в пункте пропуска Малый Березный.

— Во время осмотра микроавтобуса украинской регистрации, направлявшегося на выезд из Украины, правоохранители заметили, что в багажнике находится человек. Она укрылась от контроля под задним сиденьем за дорожными сумками, — говорится в сообщении.

Пограничники попросили парня выйти из автомобиля и предъявить паспорт.

Сейчас смотрят

– Задержанный оказался 19-летним гражданином Украины, жителем Закарпатья, – рассказали военные.

После идентификации личности правонарушителя, на место происшествия вызвали сотрудников полиции, после чего 19-летнего парня и водителя, его перевозившего, направили в ГУ Нацполиции в Закарпатской обл.

После установления всех обстоятельств дело молодого человека будет привлечено к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Кроме того, в отношении водителя направлено уведомление об обнаружении возможного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 (Незаконная переправка лиц через Госграницу Украины) УКУ.

Ранее правоохранители обнаружили у направлявшегося в Венгрию перевозчика гуманитарной помощи, обнаружили 1 млн гривен, которые он пытался вывезти на территорию Евросоюза.