Червень, 04 в 23:51

В ніч на 4 червня військовослужбовці Чопського загону (кордон України та Польщі) спіймали 19-річного хлопця, який намагався незаконного перетнути кордон, ховаючись серед валіз.

За даними прикордонників, правопорушення виявили у пункті пропуску Малий Березний.

– Під час огляду мікроавтобуса української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили, що у багажнику перебуває людина. Вона заховалася від контролю під заднім сидінням за дорожніми сумками, – йдеться у повідомлення.

Прикордонники попросили хлопця вийти з автомобіля та пред’явити свій паспорт.

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– Затриманий виявився 19-річним громадянином України, жителем Закарпаття, – розповіли військові.

Після ідентифікації особи правопорушника, на місце події викликали співробітників поліції, після чого 19-річного парубка та водія, який його перевозив, направили до ГУ Нацполіції в Закарпатській обл.

Після встановлення всіх обставин справи хлопця буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Окрім того, відносно водія направлено повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через Держкордон України) ККУ.

Раніше правоохоронці виявили у перевізника гумдопомоги, який прямував в Угорщину, виявили 1 млн гривень, які він намагався вивезти на територію Євросоюзу.