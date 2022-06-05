Испания передаст Украине новое оружие, среди которого ЗРК Skyguard-Aspide
Испания приняла решение передать Украине партию оружия, среди которого зенитно-ракетные комплексы малой дальности Aspide, точнее — Skyguard-Aspide, сообщило испанское издание EL Pais.
Сам факт поставки вооружения страной НАТО может иметь политическое значение, но надеяться, что комплексы Aspide от Испании могут изменить обстановку в небе над Украиной, не стоит.
В самой Испании этих установок всего 13 и ракет к ним страна закупила не много: 200 ракет Aspide с дальностью стрельбы до 10 км и только 51 ракету Aspide 2000 с дальностью стрельбы до 20 км.
Кроме того, пусковые установки комплекса Skyguard-Aspide размещены на прицепном буксированном шасси.
Aspide — итальянское семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей. В него входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса воздух-воздух.
Такой зенитно- ракетный комплекс можно использовать с зенитной установкой Эрликон калибра 35 мм, а также с другими зенитными системами, чтобы эффективнее работать по воздушным целям, находящимися на малой высоте.
Существуют модификации ракеты для самолетов (истребители F-104) и для ЗРК Albatros корабельного и ЗРК Skyguard-Aspide, Spada — сухопутного базирования.
Тактико-технические характеристики
- Дальность: 35 км
- Потолок: 8000 м
- Скорость полёта: 1324 м/с
- Двигатель: РДТТ SNIA-Viscosa
- Система наведения: моноимпульсная ПАРЛГСН Selenia
- Стартовая масса: 220 кг
- Масса боевой части: 30 кг
- Длина: 3,7 м
- Диаметр: 203 мм
- Размах крыла: 1 м
Испанцы утверждают, що их Аspide предназначены скорее для защиты стратегических объектов: аэродромов, морских портов, промышленных предприятий .
И возможно, они будут использоваться именно в этой сфере. Тем более, что агрессоры стали чаще обстреливать морские порты и зернохранилища.
Фото: Википедия