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Факты / Украина / Общество

Российская армия накопила силы для дальнейшего наступления, неделя будет сложной — Арестович

Юля Захарченко, редактор ленты
Олексій Арестович
Фото: Офис президента

Российские войска накопили силы для дальнейшего наступления на территории Украины, поэтому ближайшая неделя будет сложной на фронте. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Он считает, что ситуация на фронте будет даже переломной, поскольку Российская Федерация накопила силы для дальнейшей агрессии.

— Можем сказать, что на фронте наметилась для нас очень тяжелая неделя, которая вполне может стать переломной в том или ином отношении. Если мы устроим, то переломной для россиян, а если не устроим, то переломной для нас. Нас ожидают крупные неприятности, если мы не устроим, — убежден он.

Арестович предположил, что вероятнее всего у Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть хитрый план, однако мирные граждане узнают о нем позже.

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По данным Генштаба ВСУ, российская армия планируют наступление одновременно на трех направлениях от Изюма до Попасной, где собрали около 35-40 тыс. войск.

Может обостриться ситуация в Запорожской области, поскольку российские войска концентрируют силы в районе Васильевки. Оккупанты могут перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, а также приближаются к Славянску и могут взять его в осаду, сообщили в Генштабе ВСУ.

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