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Факти / Україна / Суспільство

Російська армія накопичила сили для подальшого наступу, тиждень буде складним – Арестович

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

Російські війська накопичили сили для подальшого наступу на території України, тому найближчий тиждень буде складним на фронті. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Він вважає, що ситуація на фронті буде загрозливою, оскільки Російська Федерація накопичила сили для подальшої агресії.

Арестович припустив, що найімовірніше Генеральний штаб Збройних сил України має хитрий план, однак мирні громадяни дізнаються про нього пізніше.

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За даними Генштабу ЗСУ, російська армія планує наступ одночасно на трьох напрямках від Ізюму до Попасної, де зібрали близько 35-40 тис. військ.

Може загостритися ситуація у Запорізькій області, оскільки російські війська концентрують сили у районі Василівки.

Окупанти можуть перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ, а також наближаються до Слов’янська та можуть взяти його в облогу, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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