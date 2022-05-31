Арестович: Украине осталось только выиграть войну – это дело нескольких месяцев

Май, 30 в 22:13

Украина выиграла так называемую специальную операцию, которую спровоцировала Россия. Теперь нашему государству осталось выиграть полномасштабную войну, а это дело по меньшей мере нескольких месяцев. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

– Эта история будет долгой — несколько месяцев. Уже поменялся темп, поменялась логика, поменялись методы борьбы. Теперь не только исход войны решает события на поле боя. Надо побеждать на дипломатических, санкционных, энергетических площадках. Нужно побеждать на информационных площадках, где российские возможности гораздо больше наших. Не все так просто – это большая борьба. Снимите рамку восприятия конфликта, она давно уже вне “выиграть на поле боя”. Нужно побеждать в дипломатии, информационной среде и так далее. Пока наш курс обнадеживающий, – считает Арестович.

По его словам, Лиман на Донбассе сейчас находится под контролем России. Бои теперь идут вокруг города, а российские войска продвинулись в Северодонецке.

Арестович отметил, что враг проводит ротацию на Изюмском направлении, подвозит новые части для возможного наступления на Славянск.

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Также российская армия накапливает войска в Васильевке на Запорожье, заявил Алексей Арестович. По его словам, существует вероятность, что оттуда будет продолжаться наступление на Север Украины.