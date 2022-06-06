У Донецьку та області після обстрілів окупантів не працює російське телебачення

У Донецьку та іншій тимчасово окупованій частині області недоступне російське телебачення, яке пропагувало агресивну z-ідеологію.

Радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що російське мовлення припинило роботу внаслідок обстрілів загарбників.

– Сьогодні було багато хороших новин з фронту. В мене є остання на ніч. Відсьогодні у Донецьку та окупованої частині області недоступне ефірне телебачення. Була пропаганда – і нема пропаганди. Найсмішніше у цьому, що телебачення немає через пошкодження обстрілом, який знов влаштували самі окупанти, щоб звинуватити ЗСУ в “обстрілах мирних мешканців”. Такий собі постріл вже не в ногу, а акуратно у мозок російській пропаганді. Слава Україні, – наголосив він.