Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У Донецьку та області після обстрілів окупантів не працює російське телебачення

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Телебачення
Фото: Depositphotos

У Донецьку та іншій тимчасово окупованій частині області недоступне російське телебачення, яке пропагувало агресивну z-ідеологію.

Радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що російське мовлення припинило роботу внаслідок обстрілів загарбників.

– Сьогодні було багато хороших новин з фронту. В мене є остання на ніч. Відсьогодні у Донецьку та окупованої частині області недоступне ефірне телебачення. Була пропаганда – і нема пропаганди. Найсмішніше у цьому, що телебачення немає через пошкодження обстрілом, який знов влаштували самі окупанти, щоб звинуватити ЗСУ в “обстрілах мирних мешканців”. Такий собі постріл вже не в ногу, а акуратно у мозок російській пропаганді. Слава Україні, – наголосив він.

Андрющенко розповів, що у Новоазовську окупанти почали роздавати російські паспорти. У так званій міграційній службі “ДНР” немає черг, навіть електронних, зауважив радник мера Маріуполя. За його словами, українські жителі не хочуть ставати російськими громадянами.

Зараз дивляться
Читайте
Росіяни тимчасово окупували майже 60% Запорізької області, бої тривають - голова ОВА

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка