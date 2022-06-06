В Херсоне оккупанты устроили ДТП, погибли двое местных
В оккупированном Херсоне российские захватчики накануне устроили автомобильную аварию с жертвами.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на очевидцев.
Смертельная авария произошла на углу Кулика-Ушакова около 15.25. Столкнулись несколько автомобилей, пока известно о двух погибших местных жителях.
По словам очевидицы аварии, российский военный, находившийся за рулем внедорожника, вылез через разбитое окно и скрылся с места на бронированной машине Тигр.
Как пишет местное издание Кавун.City, из-за того, что Херсон все еще без связи, люди не смогли сразу вызвать скорую.
Ранее сообщалось, что в Херсоне произошло смертельное ДТП с участием вражеской техники. Оккупанты буквально смяли своей военной техникой легковой автомобиль и покинули место аварии.
Джерело: Суспільне, Кавун.City
Фото: Кавун.City