Июнь, 06 в 13:50

В оккупированном Херсоне российские захватчики накануне устроили автомобильную аварию с жертвами.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на очевидцев.

Смертельная авария произошла на углу Кулика-Ушакова около 15.25. Столкнулись несколько автомобилей, пока известно о двух погибших местных жителях.

Сейчас смотрят

По словам очевидицы аварии, российский военный, находившийся за рулем внедорожника, вылез через разбитое окно и скрылся с места на бронированной машине Тигр.

Как пишет местное издание Кавун.City, из-за того, что Херсон все еще без связи, люди не смогли сразу вызвать скорую.

Ранее сообщалось, что в Херсоне произошло смертельное ДТП с участием вражеской техники. Оккупанты буквально смяли своей военной техникой легковой автомобиль и покинули место аварии.

Джерело: Суспільне, Кавун.City

Фото: Кавун.City