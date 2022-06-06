У Херсоні окупанти влаштували ДТП, загинуло двоє місцевих
В окупованому Херсоні російські загарбники напередодні влаштували автомобільну аварію із жертвами.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на очевидців.
Смертельна аварія сталася на розі Кулика-Ушакова близько 15.25. Зіштовхнулися кілька автівок, наразі відомо про двох загиблих місцевих жителів.
За словами очевидиці аварії, російський військовий, який був за кермом позашляховика, виліз через розбите вікно та втік з місця на броньованій машині Тигр.
Як пише місцеве видання Кавун.City, через те, що Херсон все ще без зв’язку, очевидці не змогли одразу викликати швидку.
Нагадаємо, що у Херсоні сталася смертельна ДТП за участю ворожої техніки. Окупанти буквально зім’яли своєю військовою технікою легкове авто та залишили місце аварії.
Джерело: Суспільне, Кавун.City
Фото: Кавун.City