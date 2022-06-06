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Факти / Україна / Суспільство

У Херсоні окупанти влаштували ДТП, загинуло двоє місцевих

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Херсоні окупанти влаштували ДТП, загинуло двоє місцевих

В окупованому Херсоні російські загарбники напередодні влаштували автомобільну аварію із жертвами.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на очевидців.

Смертельна аварія сталася на розі Кулика-Ушакова близько 15.25. Зіштовхнулися кілька автівок, наразі відомо про двох загиблих місцевих жителів.

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За словами очевидиці аварії, російський військовий, який був за кермом позашляховика, виліз через розбите вікно та втік з місця на броньованій машині Тигр.

kavun.city

Як пише місцеве видання Кавун.City, через те, що Херсон все ще без зв’язку, очевидці не змогли одразу викликати швидку.

Нагадаємо, що у Херсоні сталася смертельна ДТП за участю ворожої техніки. Окупанти буквально зім’яли своєю військовою технікою легкове авто та залишили місце аварії.

Джерело: Суспільне, Кавун.City

Фото: Кавун.City

Джерело: Суспільне
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