Украина требует от РФ зеркального гуманного отношения к военнопленным – МИД

Июнь, 06 в 18:26

В условиях полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, Киев неукоснительно соблюдает все международно-правовые обязательства, в частности относительно гуманного обращения с военнопленными, и ожидает зеркальных действий со стороны Москвы, говорится в заявлении МИД Украины.

– Украина требует зеркального гуманного отношения к украинским военнопленным со стороны российской стороны, включая привлечение специализированных международных институтов для мониторинга условий их содержания на подконтрольных России территориях, – отмечается в заявлении.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что Украина придерживается положений Ι-го Дополнительного протокола в Женевских конвенциях по защите жертв международных военных конфликтов и в полной мере обеспечивает надлежащее обращение со взятыми в плен российскими военными.

В то же время РФ еще в октябре 2019 года денонсировала этот документ, поэтому в МИД Украины считают это одним из подготовительных шагов Кремля к полномасштабной агрессии.

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– Украинская сторона готова, как предусмотрено международными договорами, после полного завершения боевых действий освободить и репатриировать российских военнопленных в случае их желания. В то же время Украина оставляет за собой право содержать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских ВС за совершенные ими военные преступления и преступления против человечности, – отмечают в МИД.

Пока же Украина гарантирует определенные международным гуманитарным правом минимальные условия содержания под стражей – проживание, питание, одежду, санитарную гигиену, медицинское обслуживание и уважение достоинства военнопленных РФ.

Кроме того, в Украине создано Национальное информационное бюро, которое занимается вопросами пленных, в частности их обменом.

Недавно Россия запустила новую линию информационной войны – относительно смертной казни для украинских военных, попавших в плен.

Так Кремль хочет поднять ставки на переговорах с Украиной, считает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.