Июнь, 06 в 17:51

В российском плену сейчас находятся более 2,5 тыс. украинских защитников, которые были эвакуированы с металлургического завода Азовсталь во временно захваченном войсками РФ городе Мариуполь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Он отметил, что российским оккупантам невыгодно применять пытки против воинов с Азовстали, поскольку они уже стали “публичными пленными”.

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Зеленский уточнил, что не воспринимает серьезно заявления, звучащие от российской стороны и подконтрольных ей боевиков террористического формирования “ДНР” относительно дальнейшей судьбы украинских воинов. По словам президента, таким образом оккупанты пытаются пиариться на этой теме.

Зеленский также рассказал, что освобождением украинских бойцов занимается Главное управление разведки Минобороны Украины. Он отметил, что первой задачей, которая стояла перед ГУР, был вывоз украинских военнопленных живыми с Азовстали, и она выполнена.

– Первая часть была – вывезти людей живыми. Я считаю, что ГУР первую часть выполнило. Сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой… Они в этом плане лучшие специалисты… Я им лично доверяю. Мы ожидаем от них результата. Но мы не можем каждый день их спрашивать: Ну что там? Все это непросто. Будем верить, что им удастся поставленная задача, — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что сотрудники ГУР должны вернуть домой всех украинских пленных.

– Вопросом (обмена пленных, — Ред.) занимается ГУР. На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ… Мы знаем, о чем с россиянами договариваться, мы знаем эту цену. Мы знаем, что им нельзя доверять… ГУР должен заниматься этим вопросом и дать результат. Результат единственный – вернуть людей домой, – отметил глава государства.