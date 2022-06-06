Україна вимагає від РФ дзеркального гуманного ставлення до військовополонених – МЗС

Червень, 06 в 18:26

В умовах повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України, Київ неухильно дотримується всіх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема щодо гуманного поводження з військовополоненими, і очікує дзеркальних дій з боку Москви, йдеться у заяві МЗС України.

– Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених з боку російської сторони, зокрема залучення спеціалізованих міжнародних інституцій для моніторингу умов їхнього тримання на підконтрольних Росії територіях, – наголошується в заяві.

У дипломатичному відомстві нагадали, що Україна дотримується положень Ι-го Додаткового протоколу до Женевських конвенцій щодо захисту жертв міжнародних воєнних конфліктів та повною мірою забезпечує належне поводження зі взятими у полон російськими військовими.

Водночас РФ ще у жовтні 2019 року денонсувала цей документ, тому в МЗС України вважають це одним із підготовчих кроків Кремля до повномасштабної агресії.

Зараз дивляться

– Українська сторона готова, як це передбачено міжнародними договорами, після повного завершення бойових дій звільнити та репатріювати російських військовополонених у разі їхнього бажання. Водночас Україна залишає за собою право тримати під вартою та притягувати до кримінальної відповідальності військовослужбовців російських ЗС за скоєні ними воєнні злочини та злочини проти людяності, – наголошують в МЗС.

Поки ж Україна гарантує визначені міжнародним гуманітарним правом мінімальні умови тримання під вартою – проживання, харчування, одяг, санітарну гігієну, медичне обслуговування та повагу до гідності військовополонених РФ.

Окрім того, в Україні створено Національне інформаційне бюро, яке опікується питаннями полонених, зокрема їх обміном.

Нещодавно Росія запустила нову лінію інформаційної війни – щодо смертної кари для українських військових, які потрапили в полон.

Так Кремль хоче підняти ставки на переговорах з Україною, вважає радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.