Июнь, 08 в 17:01

13 самолетов с 450 тоннами американской гуманитарной помощи прибыли в нашу страну по Укрпочте весной. Это лекарства, медсредства, продукты, средства гигиены.

А еще дорогостоящее УЗИ-оборудование стоимостью $1,5 млн и расходные материалы и инструменты для хирургии, что сейчас в большом дефиците. Они поехали в больницу Охматдет, госпитали в Чернигове, Львове, Одессе и т.д.

Собрал вместе и доставил помощь в Украину американский благотворительный фонд Revival Foundation. Его возглавляет Аксения Крупенко — основательница логистической компании и дипломат родом из Украины. Она рассказывает, что поддержать украинцев вызвались благотворители из более чем 20 штатов, в первую очередь из Нью-Йорка, Филадельфии, Детройта, Вашингтона, Вирджинии и других.

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Всего фонд уже охватил гуманитаркой 15 регионов Украины. Аксения Крупенко отмечает, что если с количеством гуманитарного груза вообще не было проблем, то доставка стала настоящим квестом. Тонны помощи направлялись грузовиками из штата Мэриленд в Нью-Йорк, оттуда самолетами в Варшаву и Люблин. Там их забирали грузовики Укрпочты и развозили по Украине.

Как рассказала директор департамента международных операций Укрпочты Юлия Павленко, общий бюджет помощи составил $50 млн.

— Еще до кризиса с горючим мы обратились в Укрзализныцю, чтобы разгрузить логистику. Таким образом доставка гуманитарки не остановилась, когда возник острый дефицит с горючим. Укрзализныця предоставила нам 10 вагонов, так у нас заработала “железная почта”. По ней перевозим гуманитарную помощь из Львова в Киев, Одессу, Харьков, — рассказывает Юлия.

Фонд Союзников мира помогает рассылать гуманитарную помощь точечно, в основном внутренним переселенцам и людям, потерявшим жилье. Больше всего они просят подгузников, продовольствия, средств гигиены и моющих средств, последние сейчас в дефиците. Чтобы получить помощь, нужно оставить заявку на сайте по этой ссылке. После чего волонтеры напрямую связываются с нуждающимися.

Благотворители говорят, что определенного лимита “в одни руки” нет. К примеру, если встречается многодетная семья, то делают все, чтобы на каждого ребенка отправить по пакету подгузников или набору питания. Чтобы избежать недобросовестных людей, волонтеры могут попросить показать свидетельства о рождении детей.

– В планах благотворительного фонда Revival Foundation — привлекать для оказания гуманитарной помощи украинские пищевые предприятия и мощности для возведения модульных домов, – говорит Аксения Крупенко.

Вместо того чтобы тратить сумасшедшие деньги донатеров на дорогую логистику, их можно направить на изготовление и покупку гуманитарки здесь, в Украине.

— Я часто говорю американским донатерам, что Украина — это агропромышленное государство, так мы бы смогли и дать работу людям. Так можно решить социальную, экономическую и психологическую проблему. Потому что человек будет понимать, что у него есть какая-то работа, а потому есть какая-то надежда в это сложное время, — говорит Аксения.

Будущее международных гуманитарных донатеров – это не только привозить помощь, но и финансировать эти социально-гуманитарные программы на местах.