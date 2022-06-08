В Украине идентифицировали девять россиян, которые устроили подвал смерти на Черниговщине
В Украине идентифицировали уже девять российских оккупантов, которые согнали более 300 человек в подвал школы в с. Ягодное в Черниговской области. Там долгое время они удерживали их в бесчеловечных условиях как живой щит.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
– Офис генерального прокурора и Черниговская областная прокуратура совместно с СБУ, Нацполом и ДБР установили уже девять военнослужащих вооруженных сил РФ, причастных к зверствам в Ягодном. Всем им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, — отметила она.
Доказательства причастности к преступлениям собраны по:
- Сиин-оол Суван – командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115 РФ.
- Айгарим Монгуш – рядовой 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.
- Монгуш — сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.
- Эресу Ооржак – ефрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.
- Ариан Хертек – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.
- Саян Хомушко – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ
- Иван Ооржак – военнослужащий 3-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.
- Чаян Чинан – военнослужащий 2-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.
- Кэжик-оол Шактар-оол – военнослужащий 1-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.
Что было в Ягодном
В марте захватчики выгнали жителей Ягодного из укрытий. Людей заставляли раздеваться на морозе – искали патриотические татуировки и военное белье. А в их домах во время так называемых обысков российские военные воровали стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники.
Кроме того, у людей отбирали мобильные телефоны, угрожая, что если обнаружат скрытые, то каждого 5-го мужчину казнят.
Затем оккупанты согнали более 300 человек в тесный подвал сельской школы. В самой школе захватчики обустроили свой штаб, поэтому гражданские стали их “живым щитом”.
Самому молодому пленнику россиян было 1,5 месяца, самому старшему – 93. Всего в подвале держали 77 детей.
Условия были бесчеловечными: теснота и духота, полная тьма, голод и жажда, полная антисанитария, из-за чего в подвале с 9 по 28 марта умерли 10 гражданских жителей.
Также в это время в Ягодном российские военные убили еще 17 человек. Реестр смертей пленные жильцы вели прямо на стене подвала.
Источник: Ирина Венедиктова
Фото: Ирина Венедиктова