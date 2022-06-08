В Украине идентифицировали девять россиян, которые устроили подвал смерти на Черниговщине

Июнь, 08 в 17:36

В Украине идентифицировали уже девять российских оккупантов, которые согнали более 300 человек в подвал школы в с. Ягодное в Черниговской области. Там долгое время они удерживали их в бесчеловечных условиях как живой щит.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

– Офис генерального прокурора и Черниговская областная прокуратура совместно с СБУ, Нацполом и ДБР установили уже девять военнослужащих вооруженных сил РФ, причастных к зверствам в Ягодном. Всем им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, — отметила она.

Доказательства причастности к преступлениям собраны по:

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Сиин-оол Суван – командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115 РФ.

Айгарим Монгуш – рядовой 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.

Монгуш — сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.

Эресу Ооржак – ефрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.

Ариан Хертек – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.

Саян Хомушко – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ

Иван Ооржак – военнослужащий 3-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.

Чаян Чинан – военнослужащий 2-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.

Кэжик-оол Шактар-оол – военнослужащий 1-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.

Что было в Ягодном

В марте захватчики выгнали жителей Ягодного из укрытий. Людей заставляли раздеваться на морозе – искали патриотические татуировки и военное белье. А в их домах во время так называемых обысков российские военные воровали стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники.

Кроме того, у людей отбирали мобильные телефоны, угрожая, что если обнаружат скрытые, то каждого 5-го мужчину казнят.

Затем оккупанты согнали более 300 человек в тесный подвал сельской школы. В самой школе захватчики обустроили свой штаб, поэтому гражданские стали их “живым щитом”.

Самому молодому пленнику россиян было 1,5 месяца, самому старшему – 93. Всего в подвале держали 77 детей.

Условия были бесчеловечными: теснота и духота, полная тьма, голод и жажда, полная антисанитария, из-за чего в подвале с 9 по 28 марта умерли 10 гражданских жителей.

Также в это время в Ягодном российские военные убили еще 17 человек. Реестр смертей пленные жильцы вели прямо на стене подвала.

Источник: Ирина Венедиктова

Фото: Ирина Венедиктова