В Україні ідентифікували дев’ять росіян, які влаштували підвал смерті на Чернігівщині

Червень, 08 в 17:36

В Україні ідентифікували вже дев’ять російських окупантів, які зігнали понад 300 людей у підвал школи у с. Ягідне у Чернігівській області. Там вони довгий час утримували їх у нелюдських умовах як живий щит.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

– Офіс генерального прокурора та Чернігівська обласна прокуратура спільно з СБУ, Нацполом та ДБР встановили вже дев’ять військовослужбовців збройних сил РФ, причетних до звірств в Ягідному. Всім їм повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, – зазначила вона.

Докази причетності до злочинів зібрано щодо:

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Сиин-оол Суван – командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Айгарим Монгуш – рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Назити Монгуш – сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Ересу Ооржак – єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Аріан Хертек – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Саян Хомушко – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ

Іван Ооржак – військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Що було у Ягідному

У березні загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів. Людей змушували роздягатись надворі на морозі – шукали патріотичні татуювання та військову білизну. А в їхніх домівках під час так званих обшуків російські військові крали пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники.

Крім того, у селян відбирали мобільні телефони, погрожуючи, що якщо виявлять приховані, то кожного 5-го чоловіка стратять.

Потім окупанти зігнали понад 300 людей в тісний підвал сільської школи. В самій школі загарбники облаштований свій штаб, тож цивільні стали їхнім “живим щитом”.

Наймолодшому бранцю росіян було 1,5 місяця, найстаршому – 93. Загалом у підвалі утримували 77 дітей.

Умови були нелюдськими: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, повна антисанітарія, через що у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців.

Також в цей час у Ягідному російські військові вбили ще 17 осіб. Реєстр смертей полонені мешканці вели прямо на стіні підвалу.

Джерело: Ірина Венедіктова

Фото: Ірина Венедіктова