В Україні ідентифікували дев’ять росіян, які влаштували підвал смерті на Чернігівщині
В Україні ідентифікували вже дев’ять російських окупантів, які зігнали понад 300 людей у підвал школи у с. Ягідне у Чернігівській області. Там вони довгий час утримували їх у нелюдських умовах як живий щит.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
– Офіс генерального прокурора та Чернігівська обласна прокуратура спільно з СБУ, Нацполом та ДБР встановили вже дев’ять військовослужбовців збройних сил РФ, причетних до звірств в Ягідному. Всім їм повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, – зазначила вона.
Докази причетності до злочинів зібрано щодо:
- Сиин-оол Суван – командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
- Айгарим Монгуш – рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
- Назити Монгуш – сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
- Ересу Ооржак – єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
- Аріан Хертек – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
- Саян Хомушко – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ
- Іван Ооржак – військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.
- Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.
- Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.
Що було у Ягідному
У березні загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів. Людей змушували роздягатись надворі на морозі – шукали патріотичні татуювання та військову білизну. А в їхніх домівках під час так званих обшуків російські військові крали пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники.
Крім того, у селян відбирали мобільні телефони, погрожуючи, що якщо виявлять приховані, то кожного 5-го чоловіка стратять.
Потім окупанти зігнали понад 300 людей в тісний підвал сільської школи. В самій школі загарбники облаштований свій штаб, тож цивільні стали їхнім “живим щитом”.
Наймолодшому бранцю росіян було 1,5 місяця, найстаршому – 93. Загалом у підвалі утримували 77 дітей.
Умови були нелюдськими: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, повна антисанітарія, через що у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців.
Також в цей час у Ягідному російські військові вбили ще 17 осіб. Реєстр смертей полонені мешканці вели прямо на стіні підвалу.
Джерело: Ірина Венедіктова
Фото: Ірина Венедіктова