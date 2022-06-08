Июнь, 08 в 0:15

В ночь на 7 июня Вооруженные силы Украины нанесли ряд точных ударов по российским захватчикам на участке от Изюма до Попасной.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, 7 июня, ВСУ нанесли удары по всему этому огненному коридору от Изюмского направления — к Попасной. Атаковали всю ночь и много раз везде попадали, в частности, на Запорожском направлении, на Херсонском направлении.

Сейчас смотрят

– Это была ночь украинской артиллерии, и она отработала очень хорошо. Это значит, что они сбили наступательный потенциал оккупантов, – отметил он.

Арестович подчеркнул, что россияне отошли как можно дальше от Харькова. Фактически войска оккупантов стоят на месте и сильно не продвигаются.

– Либо они накапливают силы и хотят наступить, либо они опасаются и берегут склад, потому что он может не пополниться, – добавил советник главы ОП.

Отметим, что на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники в течение суток, 7 июня, отразили 11 вражеских атак. Также они уничтожили три склада с боеприпасами.

Источник: Фейгин Live