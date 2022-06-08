ЗСУ завдали ударів по всьому коридору від Ізюма до Попасної – Арестович
У ніч на 7 червня Збройні сили України завдали низку влучних ударів по російських загарбниках на ділянці від Ізюма до Попасної.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.
За його словами, 7 червня, ЗСУ завдали ударів по всьому вогняному коридору від Ізюмського напрямку – до Попасної. Атакували всю ніч і багато разів скрізь влучали, зокрема на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку.
– Це була ніч української артилерії, і вона відпрацювала дуже добре. Це означає, що вони збили наступальний потенціал окупантів, – зазначив він.
Арестович наголосив, що росіяни відійшли якомога далі від Харкова. Фактично війська окупантів стоять на місці та сильно не просуваються.
– Або вони накопичують сили й хочуть наступити, або вони побоюються і бережуть склад, тому що він може не поповнитися, – додав радник голови ОП.
Зазначимо, що на Донецькому і Луганському напрямках українські захисники протягом доби, 7 червня, відбили 11 ворожих атак. Також вони знищили три склади з боєприпасами.
Джерело: Фейгін Live