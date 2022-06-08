Червень, 08 в 0:15

У ніч на 7 червня Збройні сили України завдали низку влучних ударів по російських загарбниках на ділянці від Ізюма до Попасної.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, 7 червня, ЗСУ завдали ударів по всьому вогняному коридору від Ізюмського напрямку – до Попасної. Атакували всю ніч і багато разів скрізь влучали, зокрема на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку.

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– Це була ніч української артилерії, і вона відпрацювала дуже добре. Це означає, що вони збили наступальний потенціал окупантів, – зазначив він.

Арестович наголосив, що росіяни відійшли якомога далі від Харкова. Фактично війська окупантів стоять на місці та сильно не просуваються.

– Або вони накопичують сили й хочуть наступити, або вони побоюються і бережуть склад, тому що він може не поповнитися, – додав радник голови ОП.

Зазначимо, що на Донецькому і Луганському напрямках українські захисники протягом доби, 7 червня, відбили 11 ворожих атак. Також вони знищили три склади з боєприпасами.

Джерело: Фейгін Live