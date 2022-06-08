Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ завдали ударів по всьому коридору від Ізюма до Попасної – Арестович

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
ЗСУ завдали ударів по всьому коридору від Ізюма до Попасної – Арестович

У ніч на 7 червня Збройні сили України завдали низку влучних ударів по російських загарбниках на ділянці від Ізюма до Попасної.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, 7 червня, ЗСУ завдали ударів по всьому вогняному коридору від Ізюмського напрямку – до Попасної. Атакували всю ніч і багато разів скрізь влучали, зокрема на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку.

Зараз дивляться

– Це була ніч української артилерії, і вона відпрацювала дуже добре. Це означає, що вони збили наступальний потенціал окупантів, – зазначив він.

Арестович наголосив, що росіяни відійшли якомога далі від Харкова. Фактично війська окупантів стоять на місці та сильно не просуваються.

– Або вони накопичують сили й хочуть наступити, або вони побоюються і бережуть склад, тому що він може не поповнитися, – додав радник голови ОП.

Зазначимо, що на Донецькому і Луганському напрямках українські захисники протягом доби, 7 червня, відбили 11 ворожих атак. Також вони знищили три склади з боєприпасами.

Читайте
Російська армія накопичила сили для подальшого наступу, тиждень буде складним - Арестович

Джерело: Фейгін Live

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка