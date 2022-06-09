Червень, 09 в 12:52

Ще у травні разом із сіллю з полиць українських супермаркетів почала зникати гречка. Щоб придбати популярну крупу, треба її ще пошукати, а ціни сягають понад 70 грн за кілограм. З рештою круп такого ажіотажу немає, поки всього у достатній кількості, але цінники підросли.

Чи буде вдосталь товарів групи бакалія та до яких цін готуватися українцям, Факти ICTV зібрали думки агроекспертів.

Завжди золота українська гречка

В Україні за гречкою вже давно можна вираховувати індекс нашого добробуту: що б не відбувалося у країні, все позначається на ціні та наявності крупи. Нині ситуація схожа, пояснює Микола Пугачов, заступник директора з наукової роботи національного центру Інститут аграрної економіки. Ціни на гречану крупу скочили через ажіотаж, люди запасалися продовольством у війну, купували більше, ніж споживають зазвичай. На це миттєво відреагували торговельні мережі, змінивши цінники.

Зараз дивляться

– Зріс попит через паніку, люди скуповували великі обсяги більшості круп. А торговельні мережі не змогли забезпечити відповідну пропозицію у відповідь на збільшення цього попиту, – пояснює науковець.

До того ж українці споживають гречаної крупи в декілька разів більше, аніж в інших країнах. У світі одна людина їсть до 1,5 кг гречки на рік, а середньостатистичний українець – 3-4 кг гречаної крупи на рік, каже агронауковець.

Останніми роками в Україні аграрії нарощували посіви гречки. Якщо у 2019-му вітчизняні фермери відвантажили 85 тис. тонн цієї крупи, у 2021-му вже 110 тис. тонн. Попри складну посівну в умовах війни, велику кількість замінованих полів, які неможливо обробляти, українські аграрії засіяли достатньо гречки, переконаний Микола Пугачов. Врожай буде схожим до минулорічного, можливо, на 10-15% меншим. Але для потреб України цього буде цілком достатньо.

– Наш врожай забезпечить до 2,5 кг гречки на одного громадянина. Це не критична ситуація, але потрібно буде дочекатися нового врожаю. Починаючи з вересня, буде стабільність цін – на рівні 65-70 грн за кілограм крупи гречаної. Це якщо будуть проблеми з імпортом. А якщо забезпечимо достатньо імпортної крупи, ціна на гречку може зменшитися до 50 грн за кілограм, можливо, навіть і менше, – прогнозує Микола Пугачов.

Поки чекаємо свого врожаю, купуватимемо іноземну гречку. Раніше ми імпортували багато крупи з агресора Росії, а також Казахстану. Нині мережі шукають нових постачальників. Російську гречку цілком може замінити польська чи литовська, у цих країнах також багато вирощують крупи. Але ціна на імпортну крупу буде високою, адже здорожчало пальне. Доставка імпорту у нас здебільшого автомобільним транспортом. Ціна, ймовірно, впаде наприкінці літа, коли отримаємо врожай української гречки.

Вівсянки та пшона буде вдосталь, але ціна зросте через дороге пальне

За словами фахівців Українського клубу аграрного бізнесу, найбільше торік українці спожили вівса – майже 4,2 кг на людину за рік – у вигляді пластівців, круп, випічки. Цією культурою Україна повністю забезпечує себе сама. За результатами цьогорічної посівної аграрії засадили до 90% минулорічних об’ємів. Регіони, де немає бойових дій, збільшили площі під овес.

Тож його буде вдосталь, певна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

– Щодо всіх зернових видів культур Україна виробляє величезну кількість цієї продукції, ми багато експортуємо. Передусім будуть забезпечуватися внутрішні потреби України, – вважає Світлана Литвин.

Пшона теж буде достатньо. Взагалі українці мало їдять цієї крупи, за підрахунками – лише до 200 г на людину на рік. Нині у магазинах кілограм коштує 30-35 грн. І суттєво цінники не мали б змінитися.

Так само вдосталь буде борошна і всіх виробів із пшениці. Адже посівну навіть у воєнних умовах ми завершили з гарними показниками.

Українцям може не вистачити імпортного рису

Україна дуже багато імпортує рису з Індії, Китаю та Пакистану. Вітчизняні плантації у нас є на півдні, на Херсонщині та Одещині. До повномасштабної війни там вирощували більше третини об’ємів крупи, яка є на полицях наших магазинів.

Нині Херсонщина окупована, на Одещині вітчизняного врожаю рису буде хіба до 20%. Проблеми можуть бути і з імпортом. Адже раніше рис доставляли в Україну морем. Нині Росія заблокувала всі українські порти.

– З Азії 100% рису надходило морським шляхом. Але є великий вибір постачальників, і фізично дістати його буде нескладно, укласти нові контракти. Однак ціна зросте, наскільки – прогнозувати важко, – наголошує Світлана Литвин.

Нині кілограм рису у супермаркетах коштує 50-60 грн. Така ж ситуація може бути з чаєм, який ми теж імпортували морем.

Але фахівці попереджають: не потрібно створювати додатковий ажіотаж та скуповувати ці товари у величезних кількостях про запас. Це лише спровокує дефіцит та додатковий ріст цін. Торговельні мережі зараз активно шукають нових постачальників, нові шляхи доставки. Тож глобального дефіциту якихось категорій товарів точно не буде. Але от на зменшення цін сподіватися не варто.

Фото: Ukrainian Agribusiness Club