Июнь, 10 в 20:17

Правительство Украины намерено выделять гранты на обучение украинцев на ІТ-курсах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Украинский фонд стартапов будет выкупать долю у новосозданных компаний. Программа направлена ​​на ІТ-предпринимателей – начинающих, имеющих идею создания технологического стартапа и ищущих финансирование на стадию создания тестовой модели, – отметил он.

По словам главы правительства, эти деньги можно будет направлять только на развитие, наем сотрудников, подготовку модели и первоначальное финансирование. Бюджет программы в год – 10 млрд грн. Приоритет будет предоставляться экспортоориентированным компаниям.

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Шмыгаль также отметил, что в 2021 году количество ІТ-специалистов в Украине выросло на рекордные 50 тыс. человек, но многие компании все равно имели дефицит кадров.

— Украинцы, желающие получить квалификацию junior developer, графический дизайнер или другой технической специальности, смогут получить грант, который можно будет потратить только на обучение на ІТ-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тыс. украинцев, которые после этого смогут найти работу в этой сфере, — рассказал премьер-министр.

Также он подчеркнул, что грантовые программы могут стать настоящим драйвером роста экономики. Шмыгаль уверен, что это мотивация для людей оставаться и работать в Украине.

Фото: Кабмин