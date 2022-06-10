Червень, 10 в 20:17

Уряд України збирається виділяти гранти на навчання українців на ІТ-курсах.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Український фонд стартапів буде викуповувати частку в новостворених компаній. Програма спрямована на ІТ-підприємців – початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі, – зазначив він.

За словами очільника уряду, ці гроші можна буде направляти лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік — 10 млрд грн. Пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям.

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Шмигаль також зауважив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тис. людей, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів.

– Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тис. українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері, – розповів прем’єр-міністр.

Також він наголосив, що грантові програми можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки. Шмигаль впевнений, що це мотивація для людей залишатися і працювати в Україні.

Фото: Урядовий портал