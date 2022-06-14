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Факты / Украина / Общество

Новая почта и Укрпочта возобновляют доставку из AliExpress

Марта Бондаренко, редактор ленты
Новая почта и Укрпочта возобновляют доставку из AliExpress
Фото: Depositphotos

С 15 июня украинцы снова могут заказывать товары из AliExpress.

Об этом сообщили в Новой почте и Укрпочте.

— Фонарики, термобелье, туристическая посуда и все, что сейчас сложно купить в Украине, можно заказывать из Китая на одном из крупнейших азиатских маркетплейсов, — отметили в Укрпочте.

Получить свой заказ из AliExpress можно в 14 областях Украины, в частности: в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

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Источник: Укрпочта, Новая почта

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