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Факти / Україна / Суспільство

Нова пошта та Укрпошта поновлюють доставку з AliExpress

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Нова пошта та Укрпошта поновлюють доставку з AliExpress
Фото: Depositphotos

З 15 червня українці знову можуть замовляти товари з AliExpress.

Про це повідомили у Новій пошті та Укрпошті.

– Ліхтарики, термобілизна, туристичний посуд та й усе, що зараз складно купити в Україні, можна замовляти з Китаю на одному з найбільших азійських маркетплейсів, – наголосили в Укрпошті.

Отримати своє замовлення з AliExpress можна буде у 14 областях України, зокрема: у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

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Джерело: Укрпошта, Нова пошта

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