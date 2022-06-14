Червень, 14 в 17:02

З 15 червня українці знову можуть замовляти товари з AliExpress.

Про це повідомили у Новій пошті та Укрпошті.

– Ліхтарики, термобілизна, туристичний посуд та й усе, що зараз складно купити в Україні, можна замовляти з Китаю на одному з найбільших азійських маркетплейсів, – наголосили в Укрпошті.

Отримати своє замовлення з AliExpress можна буде у 14 областях України, зокрема: у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

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Джерело: Укрпошта, Нова пошта